Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ стягнула до кордону з Україною 55 тисяч військових – Міноборони

Вівторок, 29 листопада 2016, 13:10

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов заявляє, що Росія стягнула до державного кордону з Україною близько 55 тисяч військовослужбовців.

Про це він сказав в ході Tiger Conference 2016 у вівторок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз близько українського кордону в безпосередній близькості з кордоном з Росією, РФ зібрала близько 55 тис. військових, на території України Росія представлена регулярними армійськими частинами в кількості 5-7,5 тис. осіб", – заявив він.

"У Криму військову присутність російської регулярної армії становить 23 тисячі осіб, з них близько 9 тис. військових розташовано безпосередньо на адмінкордоні з континентальною Україною", – зазначив він

Також, за словами Долгова, більше 1 тисячі російських військових розташовані в Придністров'ї.

Теми: РосіяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Росія
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики у 4 областях
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: