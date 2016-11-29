РФ стягнула до кордону з Україною 55 тисяч військових – Міноборони

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов заявляє, що Росія стягнула до державного кордону з Україною близько 55 тисяч військовослужбовців.



Про це він сказав в ході Tiger Conference 2016 у вівторок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Зараз близько українського кордону в безпосередній близькості з кордоном з Росією, РФ зібрала близько 55 тис. військових, на території України Росія представлена регулярними армійськими частинами в кількості 5-7,5 тис. осіб", – заявив він.



"У Криму військову присутність російської регулярної армії становить 23 тисячі осіб, з них близько 9 тис. військових розташовано безпосередньо на адмінкордоні з континентальною Україною", – зазначив він



Також, за словами Долгова, більше 1 тисячі російських військових розташовані в Придністров'ї.