Правозащитники: К Панову в СИЗО не пустили российских адвокатов

Адвокаты задержанного в оккупированном Крыму Еагения Панова Ольга и Дмитрий Динзе не смогли попасть к своему подзащитному в Лефортово в Москве.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам Дмитрия Динзе, они пытались встретиться с Пановым 1 ноября во время следственных действий.

"Сначала адвокатов заставили ждать два с половиной часа возле СИЗО Лефортово. Затем следователь ФСБ РФ Селиверстов попросил их подойти в Следственное управление ФСБ РФ. Там следователь разрешил встретиться с Пановым только адвокату из Симферополя", - говорится в сообщении.

Следователь объяснил это тем, что ему было дано распоряжение впустить в следственный кабинет только одного конкретного человека.

"При производстве следственных действий следователь ФСБ РФ ознакомил адвоката из Симферополя с постановлениями о назначении экспертиз и с выводами по ряду экспертиз. Так, он ознакомил с дактилоскопическими, генетическими, баллистической, биологической экспертизами", - заявил Динзе.

Кроме того, следователь ФСБ РФ отказался принять от адвокатов ходатайства, сославшись на невыполнение адвокатами при их подаче необходимых "процессуальных норм".

Однако адвокаты попытаются вручить эти ходатайства следователю в ближайшие дни другим способом.

Московские адвокаты ранее подали заявления в СИЗО Лефортово с прошением о допуске к подзащитному. Однако следственные органы России продолжают создавать препятствия для защитников Панова.