Правозащитники: К Панову в СИЗО не пустили российских адвокатов

117 просмотров
0
Четверг, 3 ноября 2016, 02:00

Адвокаты задержанного в оккупированном Крыму Еагения Панова Ольга и Дмитрий Динзе не смогли попасть к своему подзащитному в Лефортово в Москве.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам Дмитрия Динзе, они пытались встретиться с Пановым 1 ноября во время следственных действий.

"Сначала адвокатов заставили ждать два с половиной часа возле СИЗО Лефортово. Затем следователь ФСБ РФ Селиверстов попросил их подойти в Следственное управление ФСБ РФ. Там следователь разрешил встретиться с Пановым только адвокату из Симферополя", - говорится в сообщении.

Следователь объяснил это тем, что ему было дано распоряжение впустить в следственный кабинет только одного конкретного человека.

"При производстве следственных действий следователь ФСБ РФ ознакомил адвоката из Симферополя с постановлениями о назначении экспертиз и с выводами по ряду экспертиз. Так, он ознакомил с дактилоскопическими, генетическими, баллистической, биологической экспертизами", - заявил Динзе.

Кроме того, следователь ФСБ РФ отказался принять от адвокатов ходатайства, сославшись на невыполнение адвокатами при их подаче необходимых "процессуальных норм".

Однако адвокаты попытаются вручить эти ходатайства следователю в ближайшие дни другим способом.

Московские адвокаты ранее подали заявления в СИЗО Лефортово с прошением о допуске к подзащитному. Однако следственные органы России продолжают создавать препятствия для защитников Панова.

Темы: Крым права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Reuters показал, как РФ милитаризирует Крым: объекты СССР и новые базы 1 ноября 2016, 17:31
В США протестовали против концертов пианиста из РФ, поддержавшего аннексию Крыма 30 октября 2016, 19:35
Количество политзаключенных в России за год удвоилось - правозащитники 29 октября 2016, 06:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Госдеп США озвучил реакцию на е-декларации
В Одессе закрыли "гордость Саакашвили"
Журналисты попали под обстрел боевиков
СМИ: Украина закупает продукцию для оборонки у российских производителей
Все новости
Киев

На Контрактовой появился букомат

Интервью

Режиссер Марина Врода: Весь смысл в том, чтобы преодолеть страх