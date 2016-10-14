Панова і Захтія ховали від правозахисників, родичів і адвокатів

До затриманих в Криму за звинуваченням у диверсіях українців Євгена Панова і Андрія Захтія після перевезення до московського СІЗО "Лефортово" не приходили ні консул, ні адвокати.

Про це повідомила в ефірі каналу "112 Україна" російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка і виявила їх у "Лефортово".

Вона повідомила, що члени Громадської спостережної комісії кілька разів за останній час відвідували СІЗО "Лефортово" і питали, чи не утримуються там Панов і Захтій.

"І ось вчора, коли ми в черговий раз запитали, керівництво СІЗО сказало, що так, такі люди до них надійшли", - розповіла Свєтова.

При цьому, за словами затриманих, вони опинилися в Москві в ніч з 6 на 7 жовтня.

"Євген (Панов) сказав, що їх переправили на вертольоті з Криму на материк. Потім вони їхали на машині з мішком на голові. Вони так і не зрозуміли, в якому місті вони опинилися. Думали, що в Ростові-на-Дону", - розповіла правозахисниця.

За її словами, Панов і Захтій просили повідомити про їх місцезнаходження родичам і українському консулу. Адвокати до затриманих теж поки не приходили.

Свєтова повідомила, що Панов має українське громадянство, а Захтій - українське і російське.

Правозахисницю вразили криваві рани від наручників на руках Панова і Захтія, а також шрами на обличчі. За словами Свєтової, вони нічого не говорили про застосування тортур, але, коли вона запитала, чи було затримання жорстким, вони тільки посміхнулися на знак згоди.

У той же час, за словами правозахисниці, в даний час тортур до Панова і Захтія не застосовують.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що в Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму".

Брат Євгена - Ігор Котелянець - вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Ще одному затриманому - у цій справі Андрію Захтію - 5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

Експерти Кримської правозахисної групи виявили у справі "кримських диверсантів" кілька суттєвих протиріч.

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а президент Петро Порошенко вважає їх фантазіями Росії.

Українська правда