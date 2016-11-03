Лутковская не сиключает своего приезда в Крым

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Четверг, 3 ноября 2016, 12:52

Омбудсмен Валерия Лутковская обещает обдумать вопрос посещения оккупированного Крыма.

Об этом она сказала в эфире программы "Крымский вопрос" на канале ATR, которая вышла в эфир в среду, 2 ноября, передают 15 минут.

Отвечая на реплику ведущего Айдера Муждабаева о том, что стоило бы посетить судебные процессы в Крыму, чтобы привлечь внимание к репрессиям в отношении крымских татар, как это сделала народный депутат Надежда Савченко, посетив суд по делу политзаключенных Карпюка и Клыха в Москве, Лутковская сказала: "Участие украинского омбудсмена на территории сегодняшнего Крыма, не знаю, насколько это повлечет за собой процессуальные последствия, но с точки зрения поддержки, я обдумаю этот вопрос и, наверное, я с вами соглашусь".

Вместе с тем, омбудсмен подчеркнула, что не является политиком, в отличие от Надежды Савченко.

"К чему приводит участие в судебном заседании – это не участие активное, это просто приезд для того, чтобы оказать политическую поддержку и оказать политическое давление на суд. Но я не политик, я не окажу такую политическую поддержку", – добавила Лутковская.

Омбудсмен отметила, что в оккупированный Крым ранее приезжали представители международных правозащитных организаций, которые общались с крымскими татарами. И после отъезда делегаций, ФСБ РФ проводило обыски и допросы тех крымчан, с кем общались правозащитники.

При этом она предположила, что ее приезд может создать дополнительные проблемы для крымских татар.

В свою очередь Айдер Муждабаев заверил омбудсмена, что родственникам политзаключённых уже нечего терять, их и так регулярно вызывают на допросы в ФСБ, потому они встретятся с омбудсменом, если она приедет в Крым.

Темы: Крым
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IP: 88.135.249.---boreas03.11.2016 13:01
Российские оккупанты её просто не пустят.
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