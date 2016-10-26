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Савченко в Москві. Адвокат Клиха і Карпюка просить Яценюка допомогти

Середа, 26 жовтня 2016, 09:30
Савченко в Москві. Адвокат Клиха і Карпюка просить Яценюка допомогти
Фото Романа Цимбалюка

Адвокат українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка просить екс-прем'єра Арсенія Яценюка про їхню підтримку, а поки на суд, який відбудеться в середу вранці, приїхала депутат Надія Савченко.

Про Савченко у своєму Твіттері повідомив журналіст "Нової газети" Антон Наумлюк.

"Надія Савченко в Москві. Приїхала на апеляцію у справі Карпюка і Клиха", - написав він.

Савченко хоче підтримати Карпюка й Клиха.

Раніше адвокат українців Іллля Новіков у своєму Facebook повідомив, що в середу о 10 годині в Верховному суді РФ буде слухатися апеляція на вирок українцям Миколі Карпюку та Станіславу Клиху.

Він також звернувся до Яценюка.

"Є ще одна людина, яку я хочу персонально попросити про підтримку. Це Арсеній Яценюк. Він жодним чином не винен в тому, що відбувається з Миколою і Стасом, і звичайно, нічим не зобов'язаний ні їм, ні мені. Але Карпюка і Клиха катували струмом, вибиваючи з них свідчення про те, що він в 1994 воював разом з ними в Чечні", - написав Новіков.

"Коли восени 2015 ця історія випливла назовні і Арсенію Петровичу стали задавати питання журналісти, він вчинив як будь-яка нормальна людина - віджартувався. Я б теж на його місці так зробив. А хто ні? Але взагалі сміятися немає чому, тортури були справжні, і вирок на 20 років реальний", - написав він.

"Раз вже так вийшло, то саме Яценюку з усіх українських політиків найбільше доречно було б зараз включитися в кампанію на підтримку Карпюка і Клиха, яку нам належить вести в найближчі місяці в Європі і в США", - додав захисник Клиха і Карпюка.

Новіков також опублікував фрагмент допиту Карпюка про Яценюка і Тягнибока.

 

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяЯценюкСавченко Надія
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