В Сирии погиб помощник депутата РФ, воевавший на Донбассе

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Четверг, 3 ноября 2016, 18:03

В Сирии погиб помощник депутата Госдумы России Сергей Морозов.

Об этом сообщил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, передают "РИА Новости".

По словам Дегтярева, Морозов был его другом и много лет входил в ЛДПР.

"В последние годы он вернулся к своим корням, переехал на Кубань, он казак. Военным он точно не был, простой парень, семьянин. Несколько лет с ним связи не было. Знаю, что он ехал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне "ополченцев" ДНР ", - сказал депутат.

Он уточнил, что тот сам решил уехать в Сирию.

"Каким образом он туда попал, мне неизвестно", - сказал депутат, добавив, что по некоторым сведениям, Морозов погиб в бою с террористами под Пальмирой.

Как известно, фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович", вооруженный ракетами "Калибр", в четверг отправится с оккупированного Крыма в Средиземное море, где усилит российское группировки у берегов Сирии.

1 ноября авианосная группа российского военно-морского флота вошла в Средиземное море и продолжает движение к побережью Сирии.

Темы: Донбасс Сирия Росcия
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Комментарии — 1
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IP: 93.79.56.---GORs03.11.2016 18:57
"В останні роки він повернувся до свого коріння, переїхав на Кубань, він козак". - Який козак? Нічого паскудити величне слово. Той, хто воює за )(уйла сам таким і стає. Так що вносимо корективи - "В останні роки він повернувся до свого коріння, переїхав на Кубань, він )(уйло. " Міг би пишатись - називають так же як і путіна.
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