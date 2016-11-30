Фейгин ожидает, что за Сущенка заступится ЮНЕСКО

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Среда, 30 ноября 2016, 05:00

ЮНЕСКО форматы для обсуждения дела незаконного арестованного в России собственного корреспондента Укринформа в Париже Романа Сущенко.

Об этом заявил адвокат Романа Сущенка Марк Фейгин, по результатам проведенной во вторник в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже рабочей встречи, сообщает Укринформ.

"Мы обменялись информацией. Я предоставил информацию по делу Сущенко. У них есть форматы, в которых они будут обсуждать это. Будет подготовлен для руководства специальный доклад. Мы осторожны в оценках, но, возможно, ЮНЕСКО активно включится в работу по делу Романа Сущенка", - сказал Фейгин.

Адвокат также не исключил, что вопрос незаконного ареста журналиста Укринформа будет в повестке дня для обсуждения на одном из коллективных заседаний ЮНЕСКО.

Как известно, в понедельник Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенку.

Священника УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили исповедовать Сущенка.

Темы: Сущенко Росcия
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