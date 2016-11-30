Фейгін очікує, що за Сущенка заступиться ЮНЕСКО

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Середа, 30 листопада 2016, 05:00

ЮНЕСКО має формати для обговорення справи незаконного заарештованого в Росії власного кореспондента Укрінформу в Парижі Романа Сущенка.

Про це заявив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін, за результатами проведеної у вівторок в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі робочої зустрічі, повідомляє Укрінформ.

"Ми обмінялися інформацією. Я надав інформацію по справі Сущенко. У них є формати, в яких вони будуть обговорювати це. Буде підготовлена для керівництва спеціальна доповідь. Ми обережні в оцінках, але, можливо, ЮНЕСКО активніше включиться в роботу по справі Романа Сущенка", - сказав Фейгін.

Адвокат також не виключив, що питання незаконного арешту журналіста Укрінформу буде в порядку денному для обговорення на одному з колективних засідань ЮНЕСКО.

Як відомо, у понеділок Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенко, обвинуваченому в РФ в шпигунстві.

Священика УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили сповідати Сущенка.

Теми: Сущенко Росія
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