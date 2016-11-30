Турчинов: Несмотря на угрозы РФ, мы все равно проведем ракетные испытания

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Среда, 30 ноября 2016, 16:11

Несмотря на российские угрозы, мы будем проводить ракетные испытания и учения в соответствии с утвержденными планами и графиками, Россия перешла к новому этапу провоцирования эскалации военной агрессии против нашего государства.

Так прокомментировал секретарь СНБО Александр Турчинов российские заявления о готовности вооруженных сил РФ нанести удар по военным объектам на суверенной территории Украины.

"Угрозы применить оружие против Украины - это попытки перевода в активную фазу гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны в течение последних трех лет", - сказал он, добавив, что кроме угроз применить оружие, в РФ разворачиваются новые дивизии непосредственно у украинской границы.

"Вчера, 29 ноября в Москве на заседании коллегии МО РФ министр обороны РФ Шойгу отрапортовал о завершении формирования двух мотострелковых дивизий (3-й и 144-й мсд 20 А Западного ВО), развернутых в Белгородской и Воронежской областях в непосредственной близости от украинской границы", - отметил Турчинов, добавив, что эти дивизии полностью укомплектованы личным составом (70% составляют военнослужащие по контракту) и оснащены современным вооружением и военной техникой.

Он отметил, что параллельно с этим на публичном уровне в течение последней недели звучат угрозы применить ракетное оружие против Украины в случае продолжения военных учений и испытаний украинской ракетной техники.

По словам Секретаря СНБО, несмотря на угрозы и попытки обострения конфликта со стороны России, "мы и в дальнейшем будем укреплять обороноспособность нашего государства и продолжать ракетные испытания и обучения, в соответствии с утвержденными планами и графиками в пределах нашей суверенной территории и суверенного воздушного пространства".

"Украина действует в пределах всех международных соглашений и взятых на себя международных обязательств, поэтому мы обращаем внимание наших международных партнеров на сознательные провокации со стороны Российской Федерации с целью дальнейшей эскалации военной агрессии в регионе", - сказал секретарь СНБО.

Украинская правда

Темы: Росcия Крым
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