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Турчинов: Попри погрози РФ, ми все одно проведемо ракетні випробування

Середа, 30 листопада 2016, 15:11

Попри російські погрози, ми будемо проводити ракетні випробування та навчання відповідно до затверджених планів та графіків Росія перейшла до нового етапу провокування ескалації військової агресії проти нашої держави.

Так прокоментував секретар РНБО Олександр Турчинов російські заяви стосовно готовності збройних сил РФ нанести удар по військовим об’єктам на суверенній території України.

"Погрози застосувати зброю проти України – це спроби переведення в активну фазу гібридної війни, яку Росія веде проти нашої країни протягом останніх трьох років", - сказав він, додавши, що окрім погроз застосувати зброю, в РФ розгортаються нові дивізії безпосередньо біля українського кордону.

"Вчора, 29 листопада у Москві на засіданні колегії МО РФ міністр оборони РФ С.Шойгу. відрапортував про завершення формування двох мотострілецьких дивізій (3-ї і 144-ї мсд 20 А Західного ВО), розгорнутих у Бєлгородській та Воронезькій областях у безпосередній близькості до українського кордону", - зазначив Турчинов, додавши що ці дивізії повністю укомплектовані особовим складом (70% складають військовослужбовці за контрактом) та оснащені сучасним озброєнням і військовою технікою.

Він наголосив, що паралельно з цим на публічному рівні протягом останнього тижня відбуваються погрози застосувати ракетну зброю проти України у випадку продовження військових навчань та випробування української ракетної техніки.

За словами Секретаря РНБО, не зважаючи на погрози та спроби загострення конфлікту з боку Росії, "ми і надалі будемо зміцнювати обороноздатність нашої держави та продовжувати ракетні випробування та навчання, відповідно до затверджених планів та графіків у межах нашої суверенної території та суверенного повітряного простору".

"Україна діє в межах всіх міжнародних угод та взятих на себе міжнародних зобов’язань, тому ми звертаємо увагу наших міжнародних партнерів на свідомі провокації з боку Російської Федерації з метою подальшої ескалації військової агресії в регіоні", - сказав Секретар РНБО.

Як відомо, видання DT.UA, посилаючись на джерела у Міноборони України, повідомило, Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму.

Міноборони РФ напередодні запросило аташе з питань оборони при посольстві України в РФ для вручення військово-дипломатичної ноти у зв'язку з планами України провести ракетні стрільби поруч з Кримом.

"У переданому йому (аташе з питань оборони) документі висловлено протест Міноборони Росії в зв'язку з введенням українською стороною незаконних обмежень на використання 1 і 2 грудня 2016 року повітряного простору над акваторією Чорного моря на захід від узбережжя Кримського півострова для проведення ракетних стрільб", - сказали в військовому відомстві РФ.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікуватичерез ракетні випробовування України.

Він наголосив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з всіма міжнародними зобов'язаннями та договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Українська правда

Теми: РосіяКрим
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