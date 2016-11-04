Amnesty International позволят вернуться в свой офис в Москве

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Пятница, 4 ноября 2016, 02:22

Группа защитников прав человека Amnesty International сможет вернуться в свой офис в Москве.

Об этом сообщил председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, пишет Reuters.

Он заявил, что встречался с Путиным и обсуждал этот вопрос.

"Договор аренды был восстановлен полностью. Они (AI) смогут вернуться в офис в ближайшее время. Путин был проинформирован об этом", - сказал Федотов.

Вскоре пвисля этого директор программы Amnesty International в Европе Джон Далхусен сообщил, что с группой связался руководитель департамента имущества города Москва Владимир Ефимов, который заявил, что вероятно произошла путаница.

Он пригласил членов группы на встречу в понедельник 7 лисопада.

"Я бы сказал, что это перспективно, и мы с нетерпением ждем встречи и решения этого вопроса", - сказал Далхусен.

Как известно, об опечатывании своего единственного в России офиса сотрудники Amnesty International сообщили в среду. По их словам, замки были взломаны и заменены другими.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией об опечатывании офиса.

Amnesty International занимается привлечением внимания к нарушениям прав человека в разных странах. В этом феврале организация в своем ежегодном докладе раскритиковала ситуацию с соблюдением прав человека в России. По мнению экспертов Amnesty, в стране ограничивается свобода выражения мнений, собраний и объединений, а НКО подвергаются давлению.

Правозащитники указывали и на проблемы ЛГБТ-движения в России. Кроме того, Amnesty регулярно критиковала действия российских военных в Сирии, отмечая бомбежки гражданского населения.

Ранее власти Москвы связали закрытие офиса Amnesty International с тем, что правозащитники якобы не платили за аренду.

Темы: права человека Росcия
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