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Власти Москвы рассказали, почему выселили Amnesty International

Среда, 2 ноября 2016, 16:46

Власти Москвы связали закрытие офиса Amnesty International с тем, что правозащитники якобы не платили за аренду.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент городского имущества Москвы.

По словам сотрудников пресс-службы департамента имущества, ранее офис был предоставлен по договору аренды организации "Международная амнистия лимитед". Срок договора истек в январе 2008 года и был продлен при условии, что одна из сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую за три месяца.

В департаменте заявляют, что "в связи с существенными нарушениями условий по оплате аренды" арендатору попросили погасить задолженность в течение месяца и предупредили, что в случае отказа через три месяца договор расторгнут.

"Данная претензия недобросовестным арендатором была проигнорирована. Вследствие чего Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве внесена запись в ЕГРП о прекращении договора. В связи с чем помещение было закрыто и опечатано", – говорится в ответе пресс-службы.

Представитель организации Александр Артемьев рассказал РБК, что Amnesty снимает офис у департамента государственного имущества Москвы на протяжении последних 20 лет. Собеседник уверял РБК, что правозащитники не получали ни предупреждений ни разъяснений и всегда исправно платили за аренду – последний раз в октябре.

Как известно, об опечатывании своего единственного в России офиса сотрудники Amnesty International сообщили в среду. По их словам, замки были взломаны и заменены другими.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией об опечатывании офиса.

Amnesty International занимается привлечением внимания к нарушениям прав человека в разных странах. В этом феврале организация в своем ежегодном докладе раскритиковала ситуацию с соблюдением прав человека в России. По мнению экспертов Amnesty, в стране ограничивается свобода выражения мнений, собраний и объединений, а НКО подвергаются давлению.

Правозащитники указывали и на проблемы ЛГБТ-движения в России. Кроме того, Amnesty регулярно критиковала действия российских военных в Сирии, отмечая бомбежки гражданского населения.

Темы: права человекаРосcия
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