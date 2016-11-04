ОБСЕ: более 20 машин с надписью "груз 200" пересекли границу с РФ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в условиях ограниченного доступа к зоне конфликта на Донбассе за 2,5 года официально насчитала более двух десятков машин, обозначенных надписью "груз 200", которые вывозили с востока Украины погибших россиян.

Об этом заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель США при Организации посол Даниэль Байер, передает Укринформ.

"27 октября Наблюдательная миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке зафиксировала, как еще один автомобиль для перевозки погибших, обозначенный кодом "200" - для потерь российских военных, - пересекал границу между Россией и территорией, удерживаемой сепаратистами. И это только последний из более двадцати таких транспортных средств, зафиксированных за два с половиной года - только тех, которые были замечены", - заявил представитель США.

В этой связи он напомнил, что Кремль продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на востоке Украины.

"Несмотря на то, что Россия у себя дома определяет преступлением дискуссии о своих военных потерях в Украине, это не отменяет того факта, что сыны России продолжают погибать в конфликте, в котором их правительство продолжает отрицать потери и свою центральную роль", - подчеркнул американский дипломат .

При этом представитель США призвал РФ "прекратить насилие и в полной мере выполнять договоренность об отводе войск".