Горбатюк: расследование дела Ефремова контролировал Луценко

Руководитель департамента спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк не берется прогнозировать движение производства, открытого в отношении бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.



Об этом он сказал в интервью "Громадському радио".



Горбатюк отметил, что расследование по этому делу непосредственно контролировал генпрокурор Юрий Луценко.



"Производство действительно было у нас в департаменте, но его расследованием напрямую руководил генеральный прокурор, то есть следователи отчитывались ему, а не мне. Это дело не имеет отношения к Майдану. Это уже события послемайдановские, поэтому я здесь не могу говорить ни о перспективах, ни о доказательствах, ни о дальнейшем движении этого производства", – отметил Горбатюк.



По его словам, расследованием захвата админзданий луганской и донецкой СБУ занимается не ГПУ, а следственные подразделения СБУ.



"Я докладывал генпрокурору о том, что эти дела, для того, чтобы достичь качественного результата, имеют расследоваться вместе или скоординировано", – отметил руководитель департамента спецрасследования ГПУ.



На вопрос, каким был ответ Луценко, Горбатюк ответил:



"Он согласился, но, насколько мне известно, пока часть производств по проведению референдума и захвата админзданий расследуется в Луганской области, часть – в Донецкой области, часть – в Главном следственном управлении СБУ, а по Ефремову – у нас".



По мнению Горбатюка, это не влияет положительно на качество этих производств.



"Должен быть единый центр координации всех этих расследований и, вероятно, в следствии СБУ, так как это именно их подследственность", – отметил он.

Как известно, Ефремов был задержан в конце июля по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Экс- "регионал" убеждает, что не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.