Горбатюк: расследование дела Ефремова контролировал Луценко

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Пятница, 4 ноября 2016, 10:58

Руководитель департамента спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк не берется прогнозировать движение производства, открытого в отношении бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом он сказал в интервью "Громадському радио".

Горбатюк отметил, что расследование по этому делу непосредственно контролировал генпрокурор Юрий Луценко.

"Производство действительно было у нас в департаменте, но его расследованием напрямую руководил генеральный прокурор, то есть следователи отчитывались ему, а не мне. Это дело не имеет отношения к Майдану. Это уже события послемайдановские, поэтому я здесь не могу говорить ни о перспективах, ни о доказательствах, ни о дальнейшем движении этого производства", – отметил Горбатюк.

По его словам, расследованием захвата админзданий луганской и донецкой СБУ занимается не ГПУ, а следственные подразделения СБУ.

"Я докладывал генпрокурору о том, что эти дела, для того, чтобы достичь качественного результата, имеют расследоваться вместе или скоординировано", – отметил руководитель департамента спецрасследования ГПУ.

На вопрос, каким был ответ Луценко, Горбатюк ответил:

"Он согласился, но, насколько мне известно, пока часть производств по проведению референдума и захвата админзданий расследуется в Луганской области, часть – в Донецкой области, часть – в Главном следственном управлении СБУ, а по Ефремову – у нас".

По мнению Горбатюка, это не влияет положительно на качество этих производств.

"Должен быть единый центр координации всех этих расследований и, вероятно, в следствии СБУ, так как это именно их подследственность", – отметил он.

Как известно, Ефремов был задержан в конце июля по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Экс- "регионал" убеждает, что не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Темы: Ефремов Генпрокуратура Луценко
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