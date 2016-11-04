Рева: в Одесской области полный провал с субсидиями

Ситуация с предоставлением людям субсидий в Одесской области является критической.

Об этом в пятницу в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил министр по вопросам социальной политики Андрей Рева, подтвердив соответствующее заявление депутата от БПП Алексея Гончаренко.

"Там с назначением субсидий полный провал. Начиная от отсутствия нормально утвержденного руководителя областного управления, и заканчивая всей вертикалью, которая там есть. Поэтому я вам обещаю, что мы этот вопрос берем под личный контроль, потому что, если проблемы возникнут, то именно там. И мы сделаем все, чтобы ситуация была исправлена", – заявил он.

Рева пообещал создать для этого специальную группу помощи Одесской области и исправить ситуацию в ближайшее время.

Украинская правда