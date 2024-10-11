Пожизненное заключение получил житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город

Пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил предатель, который передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских войск и сосредоточения военной техники во время боев за Бахмут.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно прокуратура: "По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества".

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Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах. Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В мае 2022 года мужчина неоднократно передавал оккупантами информацию о местах дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины и сосредоточения военной техники на территории населенного пункта.

Кроме этого, предатель посылал агенту ФСБ данные о месте нахождения объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.

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За свою преданность оккупантам мужчина ожидал в будущем получить от них псевдодолжность "мэра города Славянск" о чем говорится в одном из видео на его телефоне.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.