Геращенко: пограничники игнорируют незаконный въезд артистов РФ в Украину

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Пятница, 4 ноября 2016, 11:33

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что Пограничная служба ответила отпиской на ее запрос относительно проверки возможного въезда в Украину артистов РФ, которые незаконно выступали в Крыму.

Об этом она сообщила в пятницу во время часа вопросов к правительству в Раде, обращаясь к МВД и МИД.

Она заявила, что некоторые российские артисты выступают незаконно в Крыму, а потом едут с концертами в Киев. Кроме того, в Украину въезжают лица, которые были наблюдателями на так называемых "праймериз" на оккупированных территориях Донбасса. По этому поводу она направила запрос в СБУ и пограничную службу.

"И знаете, то что я получила от Пограничной службы, просто поражает на самом деле, потому что там сказано следующее – в связи с тем, что вы, госпожа Геращенко и другие народные депутаты не указали даты рождения этих "лабухов" или тех людей, которые подозреваются в незаконном нарушении границы Украины для участия в этих "праймериз" и что вы не указали имена этих "лабухов" латинской транскрипцией, мы не будем проверять их в базе данных", – возмутилась она.

Также Геращенко заявила, что до сих пор не возбуждено уголовное дело против российского пропагандиста Грэма Филлипса, который в "серой зоне" издевался над Владимиром Жемчуговым в сентябре во время передачи его из плена боевиков украинской стороне.

В ответ представитель МИД пообещала рассмотреть этот вопрос. Она допустила, что речь идет о "бюрократической ошибке".

В свою очередь Геращенко попросила не отправлять очередную отписку по этому поводу, а действительно заняться защитой границ и создать для этого специальную группу в правительстве.

"Если какая-то певица или циркачка пела в Крыму, она не имеет права петь во дворце "Украина". Нужно просто выполнять законы Украины", – добавила Геращенко.

Олег Шанковский, УП

Темы: Геращенко Крым Росcия Пограничная служба
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IP: 178.150.152.---TKorolkov04.11.2016 12:41
Пани Геращенко, вы не забыли, что занимаете пост заместителя председателя Верховной Рады Украины.
Вы почему-то ни разу не выступили в Раде и не заявили об этом и других бардаках, которые продолжили
вы и ваша партия после побега хама межигорского.
Вчера, 03 ноября 2016 года вы появились в Раде в 10 час 12 мин., а в 10 час.05 мин. проводилась
регистрация присутствующих в зале народных депутатов. Парадоксально, но факт, но в 10 час 05 мин
кто-то за вас нажал кнопку о вашем, якобе, присутствии в зале. Неужели кнопкодавством занимается сам пан Парубий?
И еще мой вам совет... Вы часто бываете за-границей и наверное слышали о дресс-коде. Верховная
Рада - не зал показа моды и украшений и не нужно показывать народу весь ваш гардероб и украшения,
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