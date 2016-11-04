"Батькивщине" уже не нравится повышение зарплат
Во фракции "Батькивщина" критикуют предложение правительства о повышении минимальной зарплаты и не видят ресурсов для осуществления этого шага.
Об этом журналистам в пятницу в Киеве заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы бы хотели увидеть расчеты, где резерв для повышения минимальной зарплаты. Пока что ... мы так и не увидели, где резерв для повышения минимальной заработной платы", – сказал он.
Он назвал заявления членов правительства о повышении минимальной зарплаты "махровым популизмом".
По мнению депутата, такое увеличение будет способствовать большей тенизации, приведет к массовым сокращениям работников или переводу их на неполный рабочий день в частном секторе.
"А для государственных предприятий – это фактически уравниловка", – считает он.
Соболев добавил, что от этого выиграют чиновники и силовые структуры, зарплата которых рассчитывается исходя из минимальной зарплаты в стране.
Он также считает, что шаги правительства по повышению минимальной зарплаты приведут к инфляции.
Как известно, в проекте госбюджета на 2017 год Кабмин предлагает с 1 января повысить минимальную зарплату вдвое – до 3200 грн в месяц.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, для обеспечения повышения минимальной зарплаты в государственный бюджет необходимо привлечь около 38 млрд грн. По его словам, эти деньги правительство планирует взять с экономики.
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Пусть Жюлька сначала посмотрит свою е-декларацию, декларации своих друзей, а потом рассказывает, где брать деньги. Вот Гройсман у них деньги и возьмет: 20% налога с каждого кэша - и денег как раз хватит для борьбы с бедностью! Так держать, Гройсман и Порошенко!
По субботам али как?
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
Надо быть с толпой в ладу:
Деспотизм сейчас не в моде,
Демократия в ходу.