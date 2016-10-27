Рева рассказал, откуда возьмут деньги на "минималку" 3200
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что деньги на повышение минимальной зарплаты до уровня 3,2 тысяч гривен планируется взять из экономики Украины.
Об этом министр сказал на брифинге в четверг.
"Деньги (на повышение минимальной зарплаты - Ред.) планируется взять из экономики Украины. Никоим образом не планируется рост денежной массы через ее печатание, никоим образом не планируется под это привлечение иностранных кредитных ресурсов", - сказал министр.
По его словам, речь идет исключительно о том ресурсе, который есть сегодня в экономике Украины и который предусмотрен законом "О государственном бюджете Украины на 2017 год".
"Тем, кто ставит под сомнение макроэкономические показатели этого бюджета из-за принятого решения, хочу ответить: прогнозный уровень инфляции остается тот же, дефицит бюджета остается тот же... Таким образом, никаких оснований для заявлений о том, что это раскрутит маховик инфляции или изменит курс доллара, нет", - сказал Рева.
"То есть речь идет об уточнении тех показателей, которые уже есть в бюджете. Речь не идет о расширении этих показателей за счет увеличения дефицита или привлечения иностранных займов", - подытожил министр.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах повысить минимальную зарплату в 2017 году до 3200 гривен.
Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что рост минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.
Президент Петр Порошенко отметил, что рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса.