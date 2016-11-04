Путин открыл памятник князю Владимиру в Москве

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Пятница, 4 ноября 2016, 13:30

В пятницу российский президент Владимир Путин открыл памятник киевскому князю Владимиру в Москве.

В церемонии также принял участие патриарх Московский Кирилл, сообщает издание "Говорит Москва".

"Это большое, значимое событие и для Москвы, и для всей нашей страны и для всех наших соотечественников. Новый памятник – дань уважения нашему выдающемуся предку. Особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства российского", – сказал Путин.

По его словам, символично, что открытие памятника проходит в день народного единства России. Кирилл освятил памятник.

"Памятник князю Владимиру – это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети, в этом нет никакого противоречия, но плохо, если дети забывают, что у них один отец", – сказал Кирилл.

Монумент расположен на Боровицком холме. Скульптура доставили туда в ночь на 15 октября, монтаж завершился 20-го числа.

По данным издания, высота памятника составляет 19,5 метров, однако в других источниках указывается высота 17 м. Первоначально его планировалось установить на Воробьевых Горах, но это вызвало недовольство жителей Москвы и экспертов.

Как известно, в последние годы Путин неоднократно делал заявления, согласно которым прямым наследником Киевской Руси, по его мнению, является в первую очередь нынешняя Россия, а не Украина. Некоторое время назад в русскоязычной Википедии статья "Киевская Русь" была переименована на "Древнерусское государство", а ее столицей на первом месте указан Новгород, а уже потом Киев.

С таким уклоном также были переписаны новые учебники истории России.

Темы: Путин Росcия история
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Комментарии — 2
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IP: 73.8.228.---Slavchuk04.11.2016 14:33
Але москва не продовжувала традиції Новгорода, про це пишуть навіть російські історики, такі як Гумелев.
Навпаки, москва насадила Новгороду свій азіатський деспотизм і тиранію.
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IP: 195.189.196.---dgadavin04.11.2016 14:06
Злодії! Вони крадуть наших громадян, наші землі, нашу історію.
Їм потрібно пам'ятник хану Батию відкрити, вони духовно і ментально ближче до Золотої Орди ніж до Київської Русі!
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