Экс-глава Высшего хозсуда покинул Украину

Подозреваемый в незаконном распределении дел бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков выехал за границу.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре, передают Українські новини.

"Адвокат сообщил, что Татьков выехал за границу на лечение", - сказал он.

В связи с этим Генпрокуратура не обращалась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову и Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Ранее суд избрал бывшему заместителю Татькова, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову, также подозреваемому в незаконном распределении дел, меру пресечения в виде залога 1,5 млн гривен.

29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).