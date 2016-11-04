Экс-глава Высшего хозсуда покинул Украину

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Пятница, 4 ноября 2016, 15:16

Подозреваемый в незаконном распределении дел бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков выехал за границу.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре, передают Українські новини.

"Адвокат сообщил, что Татьков выехал за границу на лечение", - сказал он.

В связи с этим Генпрокуратура не обращалась в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову и Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Ранее суд избрал бывшему заместителю Татькова, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову, также подозреваемому в незаконном распределении дел, меру пресечения в виде залога 1,5 млн гривен.

29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Темы: суд
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