Байден обсудил с Порошенко и Гройсманом независимость НАБУ

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Пятница, 4 ноября 2016, 16:34

Вице-президент США Джо Байден призвал украинскую власть сохранить независимость Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в сообщениях Белого Дома по итогам разговора вице-президента с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает УНИАН.

"Вице-президент и премьер-министр Гройсман согласились относительно важности дальнейшего прогресса в реформах, и особенно с необходимостью сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Байден призвал Гройсмана продолжать двигаться к устойчивому, прозрачному и конкурентнму процессу приватизации ключевых государственных предприятий, а также соблюдать все обязательства Украины перед МВФ.

В то же время по итогам разговора с украинским президентом отмечается, что оба лидера также выразили решительную поддержку укреплению НАБУ и обеспечению Бюро необходимыми ресурсами.

Как известно, 3 ноябрь пресс-служба Кабмина сняла с официального сайта правительства новость о предстоящем визите вице-президента США Джо Байдена в Украину.

Темы: НАБУ Гройсман Порошенко
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Комментарии — 2
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IP: 178.150.152.---TKorolkov04.11.2016 17:12
Господин Байден, чтобы что-либо сохранять, нужно сначала кое-что создать. Где вы увидели в Украине независимое НАБУ? Вы что-то перепутали с адресом.
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IP: 91.124.48.---River04.11.2016 17:12
Звичайно Байдену не жити в Україні, тому і поради такі. Якраз заборона повинна бути на приватизацію ключових галузей і землі. Системний державний розвиток технологій і промисловості. Але хто це буде здійснювати, де політичні сили, для яких це пріоритет ?
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