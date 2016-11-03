Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден в Київ не приїде: Кабмін зняв новину з сайту

Четвер, 3 листопада 2016, 20:39

Прес-служба Кабміну зняла з офіційного сайту уряду новину про майбутній візит віце-президента США Джо Байдена в Україну.

Про це свідчить інформація на сайті Кабміну.

Перше повідомлення про телефонну розмову прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з Байденом з'явилося на сайті уряду о 20:23.

"Дж. Байден вказав на позитивні результати діяльності уряду за перші шість місяців його роботи, запевнив у незмінній підтримці з боку Адміністрації США, а також поінформував про свій намір вже найближчим часом здійснити візит в Україну", - сказано в ньому.

Водночас о 20:53 на сайті з'явився оновлений реліз, в якому вже відсутня інформація про майбутній візит Байдена в Україну.

Решта інформації в релізі залишилася без змін по суті.

Згідно з повідомленням, співрозмовники обговорили процес реформ в Україні та скоординували подальшу взаємодію із залучення необхідної допомоги і сприяння з боку США.

Гройсман поінформував Байдена про запуск програми приватизації державних підприємств, зокрема про другий етап приватизації Одеського припортового заводу.

Також прем'єр повідомив віце-президенту США про заходи щодо відродження національної економіки і виведення її з тіні, зазначивши про рішення уряду вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату в Україні.

Також під час розмови йшлося про введення в Україні електронного декларування чиновників і про реформу державного управління, ключовим елементом якої є конкурсний відбір на посади державних секретарів.

Як відомо, раніше в четвер адміністрація президента зняла з офіційного сайту глави держави повідомлення про телефонну розмову Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.

Повідомлення про цю телефонну розмову було розміщено на сайті президента 2 листопада, однак адміністрація Атамбаєва спростувала факт телефонної розмови президентів, припустивши, що Порошенка розіграли.

Українські новини

Теми: Кабінет міністрівСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Кабінет міністрів
Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу
Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів
Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: