Суд лишил Семенченко звания майора

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Пятница, 4 ноября 2016, 17:41

Киевский апелляционный административный суд признал законным приказ бывшего исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана о лишении народного депутата Семена Семенченко (фракция "Самопомич") воинского звания "майор резерва".

Об этом сообщает источник в суде, передают Українські новини.

Таким образом, суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным и подлежащим отмене приказ Балана о Семенченко звания майора.

"Апелляционный суд признал действия Нацгвардии законными и отменил решение суда первой инстанции", - сказал он.

Как отметил источник, данное решение Киевский апелляционный административный суд огласил в пятницу.

В январе Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении офицерского звания народного депутата Семена Семенченко (Самопомич).

Прокуратура заявляла, что депутат в августе 2014 года использовал заведомо поддельные документы, в частности временное удостоверение офицера запаса на свое имя путем предоставления их должностным лицам воинской части №3027 для принятия его на военную службу в военном резерве.

Темы: Семенченко
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Комментарии — 2
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IP: 93.32.70.---koine04.11.2016 19:05
Alexandr Ilchenko:
Все вірно: у добровольців, які в тяжкий час для Вітчизни, ціною життя та своєю кров'ю захищали нашу землю, майорські звання забрати,а сцикунам,які цю землю москалям здавали- генеральські погони дарувати. Правільно Пєтя?
Питання тут навіть не у званні як такому, Семенченко без військової підготовки, без знання військової справи керував батальоном "Донбас", цей підрозділ поніс дуже великі втрати під час його керування. То може винуватий і Семенченко у таких втратах, бо не мав ні військових знань ні навичок?
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IP: 94.179.251.---Alexandr Ilchenko04.11.2016 18:24
Все вірно: у добровольців, які в тяжкий час для Вітчизни, ціною життя та своєю кров'ю захищали нашу землю, майорські звання забрати,а сцикунам,які цю землю москалям здавали- генеральські погони дарувати. Правільно Пєтя?
ОтветитьС цитатой
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