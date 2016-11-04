Суд лишил Семенченко звания майора
Киевский апелляционный административный суд признал законным приказ бывшего исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана о лишении народного депутата Семена Семенченко (фракция "Самопомич") воинского звания "майор резерва".
Об этом сообщает источник в суде, передают Українські новини.
Таким образом, суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным и подлежащим отмене приказ Балана о Семенченко звания майора.
"Апелляционный суд признал действия Нацгвардии законными и отменил решение суда первой инстанции", - сказал он.
Как отметил источник, данное решение Киевский апелляционный административный суд огласил в пятницу.
В январе Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении офицерского звания народного депутата Семена Семенченко (Самопомич).
Прокуратура заявляла, что депутат в августе 2014 года использовал заведомо поддельные документы, в частности временное удостоверение офицера запаса на свое имя путем предоставления их должностным лицам воинской части №3027 для принятия его на военную службу в военном резерве.
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Все вірно: у добровольців, які в тяжкий час для Вітчизни, ціною життя та своєю кров'ю захищали нашу землю, майорські звання забрати,а сцикунам,які цю землю москалям здавали- генеральські погони дарувати. Правільно Пєтя?