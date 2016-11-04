Суд лишил Семенченко звания майора

Киевский апелляционный административный суд признал законным приказ бывшего исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана о лишении народного депутата Семена Семенченко (фракция "Самопомич") воинского звания "майор резерва".

Об этом сообщает источник в суде, передают Українські новини.

Таким образом, суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал незаконным и подлежащим отмене приказ Балана о Семенченко звания майора.

"Апелляционный суд признал действия Нацгвардии законными и отменил решение суда первой инстанции", - сказал он.

Как отметил источник, данное решение Киевский апелляционный административный суд огласил в пятницу.

В январе Национальная гвардия обнародовала приказ о лишении офицерского звания народного депутата Семена Семенченко (Самопомич).

Прокуратура заявляла, что депутат в августе 2014 года использовал заведомо поддельные документы, в частности временное удостоверение офицера запаса на свое имя путем предоставления их должностным лицам воинской части №3027 для принятия его на военную службу в военном резерве.