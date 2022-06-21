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Семенченко выпустили под домашний арест, ГУР просило отпустить его на войну

Елена Рощина, Соня ЛукашоваВторник, 21 июня 2022, 14:47
Семен Семенченко, фото из его Facebook

Киевский апелляционный суд изменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, Главное управление разведки Министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину.

Источник: решение суда, озвученное на заседании 21 июня, письма начальника ГУР Кирилла Буданова в Киевский апелляционный и Шевченковский районный суды

Детали: 13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.

В письмах говорилось, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание.

Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, и его вина не доказана.

Большинство обвиняемых по этому делу исполняют долг по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях, подчеркнул Буданов.

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Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам политик и боец ​​готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.

Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государств, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками избегания им ответственности.

ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и освободить его под круглосуточный домашний арест.

На него возложили обязанности прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.

Полное решение суда будет обнародовано 23 июня.

Срок действия определения – 60 дней, до 19 августа 2022 года.

Этому предшествовало: Суд арестовал Семена Семенченко 26 марта 2021 года. 14 июля ему изменили меру пресечения и вместо ареста избрали круглосуточный домашний арест, но уже 26 июля снова отправили под стражу.

Предыстория:

  • В начале 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", которую организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".
  • 29 сентября 2021 года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении девяти человек, среди которых был Семенченко. Речь шла о четырех статьях УКУ (создание незаконных военизированных формирований или участие в них; теракт незаконное обращение с оружием; нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)
  • 3 декабря 2021 года СБУ направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу в отношении девяти человек, среди которых и Семен Семенченко.

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Темы: Семенченкосудвойнаразведка
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