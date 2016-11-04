Боевики на Донбассе применили ракетные комплексы - пресс-центр

Пророссийские боевики на Донбассе 20 раз прибегали к обстрелов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в пятницу.

"С полуночи и до 18 часов вечера в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 случаев открытия огня по позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.

Указывается, что на Мариупольском направлении состоялось 14 обстрелов.

"В районе Павлополь противник использовал стрелковое оружие, в направлении Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого - гранатометы и пулеметы. Вблизи Гнутово враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в Широкино - из ствольной артиллерии калибра 152 мм", - сообщили в пресс-центре.

"На Луганском направлении против украинских подразделений зафиксировано 2 вооруженные провокации. В районе Троицкого оккупанты задействовали минометы калибра 82мм, пулеметы, гранатометы, а в Новоалександровке - противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на Донецком направлении враг 4 раза нарушал режим тишины. В частности, в Каменке, Верхнеторецком и Авдеевке против сил АТО противник применял гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

Как известно, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 2 получили ранения, еще 1 боец скончался от полученных ранее ран.

Украинская правда