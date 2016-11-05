США не призывают Украину выполнять минские соглашения первыми

1617 просмотров
2
Суббота, 5 ноября 2016, 13:37

США не будут призывать Украину выполнять политические обязательства по минским договоренностям в одностороннем порядке.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Зеркалу недели".

"Украину не будут призывать в одностороннем порядке выполнять свои политические обязательства до того, как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности", - сказала она.

"Местные выборы могут быть проведены только при наличии необходимых условий безопасности, по украинскому законодательству, а также в соответствии со стандартами ОБСЕ", - подчеркнула посол.

Комментируя факт встречи вице-президента США Джо Байдена с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, которая якобы имела целью изменить позицию фракции о невозможности выполнения политической части минских соглашений, Йованович сказала: "Вице-президент Байден был рад встретиться с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком, который недавно побывал в Вашингтоне с заранее запланированным визитом".

По словам посла, во время недавней короткой встречи в Вашингтоне Байден и Яценюк обсудили ряд вопросов, в том числе поддержку со стороны США усилий Украины в осуществлении реформ и текущее состояние переговоров в рамках минского процесса.

"Вице-президент призвал все политические партии объединиться в продвижении реформ, имеющих решающее значение для укрепления Украины и восстановления ее суверенитета; вице-президент также сделал упор на усилиях США, направленных на то, чтобы обеспечить выполнение Россией своих обязательств по минским соглашениям", - сказала Йованович.

Украинская правда

Темы: США Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Посол США о декларациях: нужно расширить полномочия НАБУ 5 ноября 2016, 13:11
Выборы в США: Спецслужбы предупредили об угрозе терактов 5 ноября 2016, 10:18
Чалый: Украинцы могут повлиять на результаты выборов в США 5 ноября 2016, 09:53
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.172.142.---Yury Shestak05.11.2016 14:28
Юрий цыганёнком.Шо прям так и написано в твоей методичке???Кашмар..
ОтветитьС цитатой
IP: 91.204.150.---Юрий Цыганенко05.11.2016 14:01
Ага нехай Петька барига с Винницкими ище бабла покосит
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
МВД и Нацполиция определились с расширением полномочий полицейских
США не призывают Украину выполнять минские соглашения первыми
Сутки в АТО: 5 военных ранены
Сытник: В НАБУ проверяют около 20 чиновников по е-декларациям
Все новости
Конопля

МОЗ Австралии легализовала выращивание конопли для медицинских целей

Мост в будущее

Как Геническ обзавелся символом города