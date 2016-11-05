В "Азове" заявили, что задержанные в "ЛНР" к ним официально не причастны

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Суббота, 5 ноября 2016, 20:17

Полк "АЗОВ" заявляет о непричастности двух человек, задержанных боевиками "ЛНР", к своей организации.

Соответствующее заявление "АЗОВ" распространил вечером 5 ноября.

"Утром 5 ноября российскими СМИ была распространена информация о задержании "министерством госбезопасности "ЛНР" двух представителей фанатского движения ультрас "Зари" на оккупированных территориях украинской Луганщины. В характеристике задержанных боевики приписывают им и пребывания в составе полка АЗОВ, и членство в Гражданском Корпусе АЗОВ. Ни один из названных сепаратистами задержанных не был официально причастным ни к полку АЗОВ, ни в Гражданскому Корпусу "АЗОВ", - говорится в сообщении.

Также в "АЗОВЕ" заявили, что в соответствии с датами рождения задержанных, которые обнародовали боевики, террористы "героически" задержали подростков".

Как известно, ранее на сайтах российских провластных агентств со ссылкой на сообщение террористической "ЛНР" появилась информация о том, что на территории Луганщины задержаны "представители радикального неонацистской группировки, которая является подпольным отделением батальона "АЗОВ" - группу фанатов футбольного клуба "Заря" Ультрас Черно-Белые".

По сообщению боевиков, задержанные - Овчаренко Владислав Валерьевич 1996 года рождения и Ахмеров Артем Олегович 1997 г.р., против них возбуждено уголовное дело по статье 335 УК "ЛНР" (Государственная измена в форме шпионажа).

В "ЛНР" заявили, что ими установлены факты привлечения задержанных граждан сотрудником ГУР МОУ и передачи информации, составляющей "государственную тайну", а также хранения символики батальона "Азов", "Правого сектора", ФК "Заря" ("Ультрас Чoрно- белые"), распространение литературы и листовок с призывами к свержению конституционного строя "ЛНР", а деятельность задержанных якобы финансировалась украинскими спецслужбами и праворадикальными организациями Украины.

Украинская правда

Темы: "ЛНР" терроризм "Азов"
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IP: 93.106.176.---Vasil Toskevich05.11.2016 21:21
"Азов" герои-беспредельщики от безнаказанности! А отвечать прийдется по полной и уже скоро! Вот здест-то, штанишки и наполнятся вонючим дерьмецом!
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