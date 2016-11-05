Студенты универа Драгоманова захватили здание из-за магазина мебели

Студенты Национального педуниверситета имени Драгоманова в пятницу захватили одно из зданий учебного заведения в центре Киева и не расходятся.

Об этом сообщил в субботу "5 канал".

Таким образом студенчество протестует против намерений руководства университета открыть мебельный магазин в здании учебного заведения.

Как отмечает 5 канал, мебель там продавали и раньше, но после банкротства планировалось отдать помещение под аудитории для обучения, которых крайне не хватает.

Также там хотели создать библиотеку для ученых или научно-исследовательский центр. Несмотря на эти обещания ремонт сделали именно под магазин.

Студенты заявили, что не снимут блокаду, пока ректор не изменит своих подходов к управлению вузом. По словам молодежи, он решает все финансовые вопросы.

Сам ректор в отпуске и на телефонные звонки не отвечает. Успокоить студентов пытались проректоры, но пока безуспешно.