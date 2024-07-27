Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Источник: Харьковский национальный университет Воздушных сил в Facebook

Дословно: "С грустью сообщаем, что сегодня, во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил.

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Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

Детали: В университете заверили, что руководство учебного заведения всесторонне способствует следствию.

"Также просим осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - говорится в сообщении.