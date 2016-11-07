ФБР: Признаков преступления в письмах по делу о переписке Клинтон нет

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Понедельник, 7 ноября 2016, 00:48

ФБР не нашло признаков преступления в новой партии писем с электронной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем.

Об этом пишет The Guardian.

Как сообщил директор ФБР Джеймс Коми в письме к членам конгресса, его ведомство "не изменило вывод о том, что она не совершила уголовного правонарушения".

По словам пресс-секретаря Хиллари Клинтон, кандидат "рада, что этот вопрос решен".

28 октября Джеймся Коми сообщил, что ведомство возобновило расследование дела, связанного с использованием Клинтон в бытность ее госсекретарем личного почтового сервера для рабочей переписки. По его словам, это связано с обнаружением новых электронных писем.

В ответ Хиллари Клинтон заявила, что уверена в своей правоте. По ее мнению, изучение новой порции электронных писем, которые обнаружило ФБР, не приведет к возбуждению против нее уголовного дела.

Клинтон также осудила решение главы ФБР сообщить публике о возобновлении расследования истории с электронными письмами, не установив, являются ли новые улики в деле против нее сколь-либо значимыми. Это решение она назвала странным.

Подобная активность ФБР в преддверии выборов вызвала гнев и среди других демократов. Глава фракции демократов в сенате Гарри Рид обвинил руководителя ФБР Джеймса Коми в нарушении закона и потребовал опубликовать данные о связях кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с Кремлем.

Темы: США
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