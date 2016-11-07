Начальник полиции Одесской области подал в отставку

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Понедельник, 7 ноября 2016, 09:25

Начальник полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе подал в отставку.

Об этом говорится в его обращении, распространенном на сайте Полиции Одесской области.

"На данном этапе для развития одесской полиции нужна новая кровь. Сегодня я принял решение по собственной инициативе написать заявление об отставке с должности", - сказал он.

Никаких подробностей об увольнении ничего конкретного он не сказал. Добавил, что уходит с поста, но остается "на службе Украине и верховного главнокомандующего".

"Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец. Через полтора года с моего назначения на пост руководителя Одесской полиции, я принял решение покинуть занимаемую должность", - отметил он.

"Хочу пожелать удачи каждому полицейскому вместе с которыми мы прошли полный трудностей путь. Я верю в одесситов и лучшее будущее нашей страны!" - отметил Лорткипанидзе.

О причинах увольнения ничего конкретного он не сказал.

Лорткипанидзе получил украинское гражданство до назначения в полицию.

Украинская правда

Темы: полиция Одесская область
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