Взрыв во Львове произошел из-за коллекционера боеприпасов – полиция

По предварительной информации, взрыв в воскресенье во львовской квартире произошел из-за боеприпаса, который житель квартиры – "черный археолог" нашел и принес домой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, погибший занимался поисками и коллекционированием боеприпасов, оружия и элементов военного снаряжения времен Первой и Второй мировых войн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Как известно, в результате этого взрыва в многоквартирном доме погиб 33-летний мужчина и были частично повреждены перекрытия дома.