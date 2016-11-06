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Во Львове в жилом доме произошел взрыв, погиб человек

Воскресенье, 6 ноября 2016, 20:25

Во Львове в жилом доме на ул.Гринченка 4б произошел взрыв, сообщается об одном погибшем.

Информацию о взрыве распространили вечером 6 ноября во Facebook-сообществе  "Варта 1".

Согласно сообщению, взрыв прогремел около 19:00, предварительная информация о взрыве газа в квартире на 5 этаже не подтвердилась.

Сообщается об одном погибшем 33-летнего мужчину, тело которого было найдено у подъезда.

"Снесена межкомнатная перегеродка, поврежден  пол. ... На асфальте перед домом, кроме многочисленных мелких осколков стекла, лежит фрагмент оконной рамы. В доме выключили свет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия прибыли бригады полиции, пожарной и аварийной газовой службы.

В эфире телеканала "112.Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что причиной взрыва точно стал не газ, передает "Интерфакс-Украина".

Также Добровольская отметила, что в квартире, в которой произошел взрыв, обнаружены части боеприпасов времен Второй мировой войны.

В доме повреждены перекрытия 4 и 6 этажей.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что опасности ни для дома, ни для жителей нет, вопрос об отселении пострадавшего дома не стоит.

По состоянию на 22:15 во Львовском горсовете сообщили, что в доме, где произошел взрыв, уже возобновлена подача горячей, холодной воды и электроэнергии.

"Проводятся работы по восстановлению подачи теплоносителя. Как сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго", готовится возобновление подачи отопления. После завершения работ по отключению одного из стояков, где произошел взрыв, примерно через час будет подано отопление", - говорится в сообщении.

 

Украинская правда 

Темы: Львоввзрыв
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