Во Львове в жилом доме произошел взрыв, погиб человек
Во Львове в жилом доме на ул.Гринченка 4б произошел взрыв, сообщается об одном погибшем.
Информацию о взрыве распространили вечером 6 ноября во Facebook-сообществе "Варта 1".
Согласно сообщению, взрыв прогремел около 19:00, предварительная информация о взрыве газа в квартире на 5 этаже не подтвердилась.
Сообщается об одном погибшем 33-летнего мужчину, тело которого было найдено у подъезда.
"Снесена межкомнатная перегеродка, поврежден пол. ... На асфальте перед домом, кроме многочисленных мелких осколков стекла, лежит фрагмент оконной рамы. В доме выключили свет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия прибыли бригады полиции, пожарной и аварийной газовой службы.
В эфире телеканала "112.Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что причиной взрыва точно стал не газ, передает "Интерфакс-Украина".
Также Добровольская отметила, что в квартире, в которой произошел взрыв, обнаружены части боеприпасов времен Второй мировой войны.
В доме повреждены перекрытия 4 и 6 этажей.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что опасности ни для дома, ни для жителей нет, вопрос об отселении пострадавшего дома не стоит.
По состоянию на 22:15 во Львовском горсовете сообщили, что в доме, где произошел взрыв, уже возобновлена подача горячей, холодной воды и электроэнергии.
"Проводятся работы по восстановлению подачи теплоносителя. Как сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго", готовится возобновление подачи отопления. После завершения работ по отключению одного из стояков, где произошел взрыв, примерно через час будет подано отопление", - говорится в сообщении.
Украинская правда