Саакашвили пока что не планирует покидать Одессу

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Понедельник, 7 ноября 2016, 13:16

Губернатор Одесской области будет оставаться на своей должности, пока президент не подпишет его заявление об отставке.

Об этом УП заявила помощница Саакашвили Дарина Чиж.

"Сейчас Михеил Саакашвили остается в Одессе. Пока заявление президент не подписал, он председатель ОГА. Кроме того у него здесь свои дела оставлять в регион пока что он не собирается", – сказала она.

Чиж пообещала уточнить больше деталей о намерениях губернатора вскоре.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Сам Саакашвили задекларировал недвижимость в Грузии, две пары часов, арендованную комнату в Одессе и 48 тысяч евро наличными.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Саакашвили Одесская область
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Комментарии — 1
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IP: 79.135.193.---MM207.11.2016 13:25
Да, кацапской радости щас будут полные штаны..)
Давай, пеця, давай.
Давай кубівих-гончаренок-гелетеїв-луценок замість НЕЧИСЛЕННИХ реально працюючих і порядних людей.
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