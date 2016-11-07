Саакашвили пока что не планирует покидать Одессу

Губернатор Одесской области будет оставаться на своей должности, пока президент не подпишет его заявление об отставке.

Об этом УП заявила помощница Саакашвили Дарина Чиж.

"Сейчас Михеил Саакашвили остается в Одессе. Пока заявление президент не подписал, он председатель ОГА. Кроме того у него здесь свои дела оставлять в регион пока что он не собирается", – сказала она.

Чиж пообещала уточнить больше деталей о намерениях губернатора вскоре.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Сам Саакашвили задекларировал недвижимость в Грузии, две пары часов, арендованную комнату в Одессе и 48 тысяч евро наличными.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП