Саакашвили живет в чужой комнате и владеет более 7 тыс "квадратов" земли

Глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили задекларировал объекты недвижимости общей площадью 7417 кв. м в Грузии, а также 48 тыс. евро наличными в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в электронной декларации 2015 года, сообщают Украинские новости.

Согласно данным декларации, Саакашвили владеет в Грузии земельными участками 6820 кв. м и 500 кв. м, а также жилым домом 97 кв. м.

Также глава Одесской ОГА задекларировал наручные часы Rolex Deepse stainless steel и Hublot classic fusion.

В Одессе он пользуется комнатой 54 кв. м, владельцем которой является третье лицо.

В отчетном году губернатор получил 38601 грн зарплаты.

На счету в банке Societe General Саакашвили хранит 57 тыс. долларов и 129 950 гривен в Государственном Сберегательном банке.

Супруга Саакашвили Сандра Элизабет Руловс задекларировала владения квартирой 280 кв. м в Грузии и 13 тыс. евро на счету в банке.

Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 35 тыс. евро на счету в банке ING.

Позже Саакашвили в Facebook отметил, что не внес в декларацию квартиру жены, поскольку она была подарена ей отцом в этом году.

"Хотел внести маленькую квартиру, которую подарил моей жене ее отец, в их родном городе на юге Голландии, взамен подаренной им же 16 лет назад квартиры в Тбилиси, на которую пророссийское правительство олигарха Иванишвили наложило арест, но юристы сказали, что все приобретенное в текущем году нужно вносить в декларацию только в следующем", - написал он.

"А так имеем то, что имеем, за почти 20 лет государственной службы мы так и не успели разбогатеть, однако бюджет Грузии за время моего президентства вырос в 11 раз, пенсия - в 12 раз, а экономика более чем в 3 раза. Я считаю, что это прямо пропорционально тому, что ни я, ни почти никто из наших бывших чиновников, за очень редким исключением, не стали богачами", - считает экс-президент Грузии.

"Мы должны привести в нашей Украине к власти людей, которые будут заниматься не набивкой карманов, а строительством нового, самого успешного в Европе государства, каким должна стать Украина и каким она обязательно станет нашими общими усилиями", - добавил он.

Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а 30 мая назначил председателем Одесской ОГА.

По итогу 2014 года Саакашвили задекларировал доходы в сумме 97 тыс. долларов.

Украинская правда