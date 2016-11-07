Кремль: ОБСЕ сама должна определять параметры миссии на Донбассе

При определении параметров полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе, предложенной президентом Петром Порошенко, главная роль должна принадлежать самой организации.

Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Да, это было предложение президента Порошенко и, несмотря на весьма сдержанную реакцию коллег Путина из Германии и из Франции, он – Путин – согласился на эту идею, но при том понимании, что здесь все-таки главная роль отведена самому ОБСЕ", – заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: "Насколько известно, пока ОБСЕ свой подход к этой инициативе президента Порошенко не формулирует".