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ОБСЕ выясняет, готовы ли ее члены к полицейской миссии на Донбассе

Среда, 26 октября 2016, 11:43

Секретариат ОБСЕ обратились к государствам-членам Организации с просьбой предоставить предложения о мандате возможной полицейской миссии на Донбассе и о готовности сделать вклад в ее функционирование.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы исходим из того, что для обеспечения безопасности избирательного процесса на территории Донбасса должна быть размещена специальная вооруженная полицейская миссия ОБСЕ", - заявил он.

"Причем она должна функционировать до выборов, во время их проведения и в так называемый переходный период, пока украинская власть не восстановит полностью контроль над украинско-российской границей. И, конечно же, все это мы должны прописать в "дорожной карте (имплементации Минских договореностей – ИФ)", - сказал Елисеев.

По его словам, роль этой международной миссии будет ключевой, а идею такой вооруженной миссии ОБСЕ на встрече в Берлине поддержал в том числе и российский президент.

"Хотя, справедливости ради следует признать, что еще сохраняются разночтения относительно целого ряда аспектов ее будущего мандата, вооружения и зон размещения", - отметил Елисеев.

Он пояснил, что на данном этапе нужно активизировать работу в Вене в рамках ОБСЕ для того, чтобы найти консенсус среди всех 57 стран-членов ОБСЕ относительно мандата такой миссии.

"Конечно, мы начинаем этот процесс не с чистого листа, ведь на протяжении последних месяцев в Вене шла дискуссия по поводу ее возможных модальностей и параметров. Украинская сторона еще полгода тому назад представила свое видение такой миссии", - подчеркнул замглавы АП.

Он добавил, что аналитические центры при ОБСЕ подготовили свои некоторые сценарии и варианты.

"Более того, секретариат ОБСЕ и немецкое председательство обратилось к государствам-членам ОБСЕ предоставить свои предложения по поводу мандата такой миссии и готовности сделать вклад в ее функционирование", - сообщил Елисеев.

"Мы будем стремиться сделать так, чтобы осуществить эти планы как можно скорее: ведь между принятием мандата и непосредственным разворачиванием такой миссии проходит значительное время", - сказал Елисеев.

Сейчас в ОБСЕ главенствует Германия. Однако с января 2017 года полномочия председателя в ОБСЕ от Германии перейдут Австрии.

Подробне о встрече "нормансдкой четверки" в Берлине читайте тут.

Темы: ДонбассОБСЕРосcия
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