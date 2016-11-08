Порошенко: Каждая четвертая песня на радио теперь будет на украинском

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Вторник, 8 ноября 2016, 09:11

Во вторник вступил в силу закон об украиноязычных квотах на радио.

Об этом на своей странице Facebook напомнил президент Петр Порошенко.

"Наконец вступает в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире. Уже сегодня каждая четвертая песня на украинском радио будет на украинском языке!" - написал он.

Как известно, согласно закону, в течение первого года с момента его вступления в силу доля песен на государственном языке в эфире должна составлять не менее 25%, со второго года – 30%, с третьего года эта доля должна вырасти как минимум до 35%.

В то же время радиостанции, которые ставят в эфир песни официальных языках Евросоюза, должны обеспечивать долю песен на украинском языке не менее 25% общего объема песен.

Закон требует от вещателей обеспечивать ведение на госязыке не менее 60% суточного объема передач, в том числе аналитико-новостных блоков и развлекательных передач.

Закон был принят Верховной Радой 16 июня, подписан президентом 7 июля.

Темы: язык
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Комментарии — 3
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IP: 195.66.212.---Dolento08.11.2016 10:06
Навіть, не смішно, бо панувати буде не українське ! Нещодавно журналістка писала, що квоти потрібні на іноземний продукт, та й залишити їм 4-5 % ефіру, нехай насолоджуються попсою сусіда !
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IP: 85.159.2.---Energy Adept08.11.2016 10:01
Спочатку обрушили гривню і нас зробили жебраками. Тепер нам диктують, що ми повинні дивитися та слухати. З дитинства алергія на те, що наказує "дядя" з-під палки. ТВ давно не дивлюсь: або демагогія, або реклама. Свобода....
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IP: 92.112.166.---nestor198008.11.2016 09:43
Порошенко: Кожна четверта пісня на радіо тепер буде українською мовою. - Верховній Раді і Президенту низький уклін так би мовити, у кожний четвер.
Питання. Як ці двадцять п'ять процентів.будуть стосуватись диктора загальноукраїнських національних телевізійних каналів Савіка Шустера?
9 листопада, день української мови та писемності.
Популяризуємо україномовні ресурси у Савіка Шустера на дванадцять п'ять процентів?
Між тим Суспільство сьогодні повністю готово зробити бар'єр для окупантів - на сто процентів.
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