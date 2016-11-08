Боевики "ЛНР" взяли в плен луганского судью

В плен к боевикам так называемой "ЛНР" попал судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко.

Об этом сообщил переговорщик по вопросам обмена Олег Котенко в комментарии Громадскому радио.

Так, стало известно, что боевики похитили судью еще три недели назад, когда он ехал в неподконтрольный украинским военным Краснодон на похороны отца.

По информации Котенко, официально о похищении судьи украинская сторона не сообщала, поскольку его надеялись быстро обменять.

"Судья договаривался со своим знакомым из "ЛНР", что тот ему поможет сделать "зеленую дорогу", и он сможет приехать в город Краснодон и похоронить отца", - рассказывает Котенко.

Он также сообщил, что после того, как он заехал на блокпост, где его остановили и проверили документы, было вызвано т.н. "МГБ", которое и задержало судью.

"Сразу после задержания нам поступил звонок с тем, что вот такое случилось, и мы сразу вступили в переговорный процесс. Люди, которые его задерживали, сказали, что никаких претензий не имеют, и вероятнее всего, что его в понедельник отпустят. Мы ждали, но оказалось, что вмешалась Оля Кобцева, и он пойдет на обмен", - добавил переговорщик.

Он отмечает, что пять дней назад Руденко предъявили обвинение в "государственной измене". Судью обвинили в том, что он якобы своим решением арестовал директора водоканала, из-за чего "ЛНР" осталась без воды.

"Сейчас он находится в "СИЗО". Его пытали", - добавил Котенко.

По словам переговорщика, пленный также не признает своей вины, и в то же время по информации жены Руденко, он все же что-то подписывал.

Украинская сторона также подтверждает, что Руденко есть в списках на обмен.

Котенко отметил, что СБУ официально не сообщала о похищении судьи, а единственной, кто из политиков вспомнил об этом, была Ирина Геращенко, но и она не называла имени пленного.