ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета
Генпрокуратура заявляет, что Нацполиция не причастна к утечке видеозаписей, зафиксировавших подготовку убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос главы правления ЦПК Виталия Шабунина, текст которого есть у "Украинской правды".
"По факту утечки данных предварительного расследования проведено служебное расследование, материалы которого 14 сентября 2016 поступили в Генпрокуратуру и приобщены к уголовному производству. Во время служебного расследования не установлены факты разглашения данных предварительного расследования оперативными сотрудниками и следователями Нацполиции", - отмечается в ответе.
"Утечка информации (видеозапись с камер видеонаблюдения) произошла до их изъятия в установленном порядке правоохранительными органами во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.
Служебное расследование по факту утечки проводила Нацполиция по приказу главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.
Как известно, через два дня после убийства Павла Шеремета, СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, на котором видны исполнители, закладывающие взрывчатку под его машину.
Нацполиция обнародовала эти видео только 4 августа.
В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что информация, которая появлялась в прессе в первые дни расследования, серьезно помешала следствию.
Оксана Коваленко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.