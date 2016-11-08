ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета

346 просмотров
0
Вторник, 8 ноября 2016, 12:28

Генпрокуратура заявляет, что Нацполиция не причастна к утечке видеозаписей, зафиксировавших подготовку убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос главы правления ЦПК Виталия Шабунина, текст которого есть у "Украинской правды".

"По факту утечки данных предварительного расследования проведено служебное расследование, материалы которого 14 сентября 2016 поступили в Генпрокуратуру и приобщены к уголовному производству. Во время служебного расследования не установлены факты разглашения данных предварительного расследования оперативными сотрудниками и следователями Нацполиции", - отмечается в ответе.

 

"Утечка информации (видеозапись с камер видеонаблюдения) произошла до их изъятия в установленном порядке правоохранительными органами во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Служебное расследование по факту утечки проводила Нацполиция по приказу главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

Как известно, через два дня после убийства Павла Шеремета, СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, на котором видны исполнители, закладывающие взрывчатку под его машину. 

Нацполиция обнародовала эти видео только 4 августа.

В сентябре министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что информация, которая появлялась в прессе в первые дни расследования, серьезно помешала следствию.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело Шеремета
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело Шеремета: ОБСЕ призывает покончить с безнаказанностью 2 ноября 2016, 14:08
Федерация журналистов Европы призывает расследовать убийство Шеремета 2 ноября 2016, 11:28
Троян: В деле Шеремета более 97 судебных решений 1 ноября 2016, 14:58
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий передал материалы на Медведчука в ГПУ
Медведчук выиграл суд у Парубия
ГПУ: Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета
Руководство НАПК в октябре получило сотни тысяч гривен зарплаты
Все новости
Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"

Афиша на 4-6 ноября

Последняя уличная еда в сезоне, арт-экскурсия и масса концертов