Филатов поведал о сложных отношениях с Коломойским

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Вторник, 8 ноября 2016, 13:35

Отношения мэра Днепра Бориса Филатова и олигарха Игоря Коломойского ухудшились после того, как экс-лидер УКРОПа Ганнадий Корбан попал в СИЗО.

Об этом Филатов рассказал "Украинской правде" в рамках проекта "Один день с...".

"Не понимаю происходящего. Говорю искренне, есть иррациональное вещи. Для меня они начались с момента, когда сидел господин Корбан. До поры до времени не могу говорить лишнего, но у меня было много вопросов, почему на тот момент партийное руководство повело себя именно таким образом, а не другим", – говорит он.

На прямой вопрос журналистов УП, есть ли у него конфликт с олигархом, мэр Днепра ответил:

"Я могу сказать так: со слов людей, которые представляются от его имени, у меня с ним есть конфликт. Но у меня с ним в настоящий момент нет никаких отношений".

"Можно ли это рассматривать как конфликт - я не знаю. Эти люди не говорят о причинах. Не понимаю я, могу домысливать, что меня хотят построить, вернуть в семью, но только членом семьи я никогда не был", – добавил он.

Филатов также отметил, что в последний раз встречался с Коломойским в октябре 2016 года в Киеве.

"Приехал, рассказал ему о региональном развитии, проблемах децентрализации. Он мне говорил, что в партии ( "УКРОП" - ред.) собираются делать упор на местных региональных лидерах. Палица в Луцке, Шевченко на Франковщине, ты в Днепре, еще кто-то. Я говорю - да-да", – пересказал мэр суть разговора.

В то же время Филатов поведал о проблемах с местным аэропортом, в котором заправляет Коломойский.

"У меня две проблемы в Днепре – (строительство дорог) и аэропорт, но его убираем за скобки, потому что понимаем, кто там хозяйничает".

На уточняющий вопрос Филатов ответил:

"Ну как кто, все же понимают кто. Компания "Днеправиа" или МАУ (акционер Игорь Коломойский – УП), как она там называется".

Филатов сетует на отсутствие в городе лоукостов, турецких авиалиний, высокую стоимость – по цене иногда в 12-14 тыс грн – перелетов из Днепра в Киев. По мнению мэра, аэропорту нужен второй терминал. Тогда через него смогут летать лоукосты, а через другой компания "Днеправиа"

На возражение журналистов УП, что в соседнем Запорожье убитый аэропорт и один терминал и при этом есть и лоукосты, и турецкие авиалинии. Так может быть дело не в терминале, а в том, что компания "Днеправиа" не пускает других авиаперевозчиков, мэр отметил: "Вы сами ответили на вопрос".

Украинская правда

Темы: Филатов Коломойский Днепр
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