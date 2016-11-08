Порошенко дал понять, что примет отставку Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что правительство поддержит отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Об этом он сказал после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором, отвечая на вопросы журналистов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы демократическое государство, и если он принял решение начать политическую кампанию на оппозиционном поле, я надеюсь, завтра правительство поддержит его решение об отставке с должности главы облгосадминистрации, если он решил заняться политической активностью", - отметил он.

Порошенко напомнил, что в свое время ряд грузинских деятелей был приглашен в Украину для внедрения реформ. "Некоторые из них продолжают успешно работают в правительстве, например, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, в НАБУ - Углава (первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава - ред.) и много других. Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и начать политическую активность в Украине после проигрыша в грузинских выборах", - сказал президент.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что народные депутаты ищут зацепки, чтобы лишить его заместителя НАБУ Гизо Углаву украинского гражданства.

Как известно, Кабинет министров намерен рассмотреть представление на увольнение Саакашвили 9 ноября.

В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Он заявил, что в Одесской области "президент лично поддерживает два клана".