Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник: после побега Онищенко "пустили волну" на моего заместителя

Пятница, 4 ноября 2016, 12:37

Народные депутаты ищут зацепки, чтобы лишить заместителя директора НАБУ Гизо Углаву украинского гражданства.

Об этом в интервью изданию "Мир", которое опубликовало НАБУ, рассказал директор бюро Артем Сытник.

"Сейчас выстраивается некая формальная зацепка для того, чтобы подать иск о признании Указа президента о присвоении Гизо Углаве гражданства Украины незаконным. И этим занимается ряд народных депутатов", - уточнил Сытник.

По мнению Сытника таким образом давят на его заместителя.

"Я первого заместителя не назначал на должность до тех пор, пока он не получил гражданство Украины и пока я не убедился, что он отказался от гражданства Грузии. Потому мы понимали, насколько это важно. Этот вопрос не появился через 2 месяца после его назначения, через 4 месяца... ", - сказал Сытник.

"Вопрос о лишении Углава украинского гражданства возник после ареста топ-менеджмента ОПЗ и Нафтогаза, после того, как Онищенко, воспользовавшись своим иммунитетом, из страны уехал, но очень много его подельников сидит под стражей", - сказал он.

По его словам после таких дел начинают "пускать волну".

Как известно, комиссия по вопросам гражданства при президенте рекомендовала предоставить украинское гражданство Углава, как специалисту, который проводил реальные реформы прокуратуры Грузии, в декабре 2014 года.

В апреле 2015 Сытник назначил его своим первым заместителем.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В данный момент он находится в Великобритании.

Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает, и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Украинская правда

Темы: СытникНАБУОнищенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: