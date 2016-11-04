Сытник: после побега Онищенко "пустили волну" на моего заместителя

Народные депутаты ищут зацепки, чтобы лишить заместителя директора НАБУ Гизо Углаву украинского гражданства.

Об этом в интервью изданию "Мир", которое опубликовало НАБУ, рассказал директор бюро Артем Сытник.

"Сейчас выстраивается некая формальная зацепка для того, чтобы подать иск о признании Указа президента о присвоении Гизо Углаве гражданства Украины незаконным. И этим занимается ряд народных депутатов", - уточнил Сытник.

По мнению Сытника таким образом давят на его заместителя.

"Я первого заместителя не назначал на должность до тех пор, пока он не получил гражданство Украины и пока я не убедился, что он отказался от гражданства Грузии. Потому мы понимали, насколько это важно. Этот вопрос не появился через 2 месяца после его назначения, через 4 месяца... ", - сказал Сытник.

"Вопрос о лишении Углава украинского гражданства возник после ареста топ-менеджмента ОПЗ и Нафтогаза, после того, как Онищенко, воспользовавшись своим иммунитетом, из страны уехал, но очень много его подельников сидит под стражей", - сказал он.

По его словам после таких дел начинают "пускать волну".

Как известно, комиссия по вопросам гражданства при президенте рекомендовала предоставить украинское гражданство Углава, как специалисту, который проводил реальные реформы прокуратуры Грузии, в декабре 2014 года.

В апреле 2015 Сытник назначил его своим первым заместителем.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В данный момент он находится в Великобритании.

Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает, и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Украинская правда