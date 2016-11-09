Экс-посол США в России: Путин победил, Украина проиграла

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Среда, 9 ноября 2016, 12:01

Экс-посол США в России Майкл Макфол считает победу Дональда Трампа на выборах президента США результатом вмешательства президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщают "РИА Новости". Позднее этот пост был удален.

"Путин вмешался в наши выборы и победил. Молодец", – писал дипломат.

 

В то же время сейчас в твиттере Макфола есть множество критичных по отношению к Трампу твиттов.

Также он написал, что более всех от этих результатов выборов пострадала Украина.

"Самый большой проигравший в мире сегодня – это Украина. Вы можете лишь надеяться на действительно серьезные реформы и поддержку Европы", – считает Макфол.

В свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова уже раскритиковала эти заявления Макфола.

По ее словам, сначала администрация Барака Обамы "назначала этих "макфолов" на ответственные должности и вверяла им управление не только своей страной, но и многими вассальными государствами, а потом, когда ситуация стала патовой, начала кричать, что во всем виновата Москва".

Как известно, Путин уже поздравил Трампа с победой. Депутаты Госдумы встретили известие об этой победе аплодисментами.

Олег Шанковский, УП

Темы: Трамп Путин США
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