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Путин поздравил Трампа

Среда, 9 ноября 2016, 09:51

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы на выборах президента США.

Об этом сообщает пресс-служба Путина.

"В телеграмме В.Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", – сказано в сообщении.

Путин также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между странами, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам обоих народов "и всего мирового сообщества".

"В.Путин пожелал Д.Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", – заявили в пресс-службе.

Как известно, депутаты Госдумы встретили известие о победе Трампа аплодисментами.

Трамп ранее неоднократно делал лояльные к Путину заявления.

Украинская правда

Темы: ПутинРосcияСШАТрамп
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