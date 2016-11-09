Правительство по-тихому приняло отставку Саакашвили

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Среда, 9 ноября 2016, 13:04

Кабинет министров на своем заседании в среду поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы.

Как уточнил УП один из министров, туда был включен вопрос одобрения отставки одесского губернатора.

В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".

 
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"Кадры по списку смотрите, пожалуйста", - сказал премьер-министр Гройсман министрам. Замечаний не было.

"Тогда по списку решение по кадрам принято", - сказал премьер.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что правительство поддержит отставку Саакашвили.

В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин и был готов отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту главы Одесской областной госадминистрации.

Александр Шумилин, УП

Темы: Саакашвили Правительство
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IP: 46.149.90.---Светулёк09.11.2016 14:03
Пусть валит в Грузию. Клоун.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.11.2016 13:59
Гроші люблять тишу,а тут такий революціонер.
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IP: 178.94.18.---FLAG09.11.2016 13:19
Бояться розголосу і правди.
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