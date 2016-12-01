Журналисты показали элитную недвижимость вице-премьера Кириленко

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Четверг, 1 декабря 2016, 00:53

Вице-премьер Вячеслав Кириленко является владельцем элитной квартиры в центре Киева, а также загородной резиденцией в селе Иванковичи.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Громадського".

Так, в 2006 году Кириленко приобрел четырехкомнатную квартиру на 156,42 кв.м. в элитной многоэтажке на улице Московской в Печерском районе. На сегодняшний день цена на такие квартиры стартует от десяти миллионов гривен.

Эксперт по недвижимости Денис Седаков объясняет, что раньше они стоили еще дороже.

"В 2006-м вообще были другие цены. Эта квартира покупалась, если это новый дом, она была без ремонта. Поэтому без ремонта она стоила 600-700 тысяч долларов, да", - отметил он.

По оценкам Седакова, ремонт и мебель обошлись Кириленко еще примерно 200 - 300 тысяч долларов.

 

Загородная резиденция вице-премьера расположена в селе Иванковичи Васильковского района - это всего 15 километров от Киева.

Журналисты отмечают, что по размерам и архитектуре она больше напоминает Дворец культуры.

Резиденция записана на жену чиновника - Екатерину Кириленко. Как отмечается в выписке из реестра недвижимости, в 2013-м году она получила в подарок пять участков земли в Иванковичах.

Вместе участки образуют единый массив почти 80 соток. На этой земле и начали строить особняк.

 

На данный момент, строительство почти завершено, осталось закончить часть работ. Площадь дома более 900 квадратных метров.

"За ним (домом) - искусственный водоем. Далее - участок расширяется. Затем его пересекает ручей с двумя мостиками. За ним земля поднимается несколькими искусственными ярусами с лестницей. И так до самого леса, граница с которым украшена высаженными по периметру елками", - пишут журналисты.

 

По оценке Седакова, стоимость участка – примерно 5 тысяч долларов за сотку.

"Я бы оценил ну тысяч в пять долларов за сотку. В тринадцатом году такое могло стоить. Соответственно там порядка 400 тысяч долларов за участок. Такая ориентировочная цена на 2013-й год", - отметил эксперт.

Согласно реестру прав на недвижимое имущество, всю землю жена Кириленко получила по договору дарения. Имя дарителя неизвестно.

Сам Кириленко отказался прокомментировать эту информацию. С женой чиновника журналистам связаться не удалось.

Отметим, что Екатерина Кириленко является преподавателем Киевского национального университета культуры и искусств. Недавно она стала героиней громкого скандала – ее обвинили в плагиате.

Ранее Вячеслав Кириленко подал электронную декларацию, в которой задекларировал квартиру в Киеве площадью 154 кв. м, пять земельных участков жены и авторские права на ее учебники и диссертацию.

Темы: Кириленко недвижимость
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