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Кириленко задекларировал квартиру и 5 земельных участков жены

Пятница, 28 октября 2016, 07:41

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко подал электронную декларацию, в которой задекларировал квартиру в Киеве площадью 154 кв. м, пять земельных участков жены и авторские права на ее учебники и диссертацию.

Согласно е-декларации, Кириленко имеет в собственности треть квартиры в Киеве общей площадью 53,2 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 154,8 кв. м.

Его супруга Екатерина Кириленко задекларировала треть квартиры в Киеве общей площадью 53,2 кв. м, машиноместо в Киеве площадью 16,6 кв. м, жилой дом в Иванковичах в Васильковском районе Киевской области площадью 86,2 кв. м и земельные участки там же площадью 1,5 тыс.,1,81 тыс., 2,71 тыс., 1 тыс. 423 и 441 кв. м.

Также она задекларировала недостроенный жилой дом в Иванковичах площадью 900 кв. м.

Дочь вице-премьера София Кириленко также задекларировала треть квартиры в Киеве общей площадью 53,2 кв. м.

Вице-премьер также имеет автомобиль Skoda Superb 2013 года выпуска.

В декларации также указаны авторские права жены вице-премьера на два учебника, докторскую диссертацию и монографию.

За 2015 год Вячеслав Кириленко задекларировал 74 тыс. 398 грн дохода, полученных в виде зарплаты и вознаграждение за покупки от "Универсал Банка", а его жена 168 тыс. 184 грн зарплаты.

Вице-премьер указал в декларации $5,2 тыс. наличных средств, а его жена $24,4 тыс.и EUR4,6 тыс.

Как сообщалось, 1 июля Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины оставила в силе решение о присуждении степени доктора педагогических наук Екатерине Кириленко.

Ранее доктор философских наук Татьяна Пархоменко заявила, что около трети из 396 страниц докторской диссертации Екатерины Кириленко не имеют ссылок и являются плагиатом.

Интерфакс-Украина

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Темы: декларацииКириленко
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