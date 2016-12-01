В СБУ говорят, что найденный "Апостол" - из частной коллекции

00
0
Четверг, 1 декабря 2016, 11:44

Книгу "Апостол", которую пытались вывезти в Россию, могли перевозить бывшим представителям власти.

Об этом на брифинге в четверг сказал руководитель следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

"Гражданин К выезжал в РФ, где получил заказ на перевозку этой книги. Эта книга может иметь отношение к определенным лицам, выехавшим из Украины несколько лет назад", – отметил он.

На вопрос, принадлежал ли "Апостол" библиотеке Вернадского, Остафийчук ответил:

"Это не книга из библиотеки Вернадского, отметок библиотеки или архива не было. Это книга из частной коллекции. Сейчас мы этим занимаемся", – добавил он.

 

16 ноября Служба безопасности Украины заявила, что предупредила вывоз в Россию старопечатной книги "Апостол".

В мае стало известно, что в Киеве из фондов Национальной библиотеки Вернадского украли московский экземпляр "Апостола" Федорова

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сына Грицака устроили контролировать СБУ 30 ноября 2016, 14:52
СБУ провела обыск у бывшего замминистра инфраструктуры 30 ноября 2016, 13:20
На Донбассе обнаружили три схрона с оружием 29 ноября 2016, 03:06
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина поднялась в Глобальном рейтинге милитаризации на 15 место
Россия вблизи украинских учений ведет себя спокойно - Минобороны
Еще одного крымского мусульманина поместили в психбольницу
Онищенко заявляет, что передал компромат на Порошенко спецслужбам США
Все новости
Фестиваль архитектури

Национальный музей в Щецине назвали Зданием года

#ГодіМовчати

Женщин призывают анонимно делиться опытом акушерского насилия